Пожар в социально-реабилитационном центре произошел на Урале

В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которое находится в Нижней Салде, накануне произошел пожар. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» , ссылаясь на ГУ МЧС по Свердловской области.

Утром 28 ноября в помещении центра загорелась бумага. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели огонь на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 20 детей.

В тушении пожара было задействовано 15 спасателей и четыре спецмашины. Пострадавших нет.