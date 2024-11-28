Пожар в социально-реабилитационном центре произошел на Урале

В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которое находится в Нижней Салде, накануне произошел пожар. Об этом написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на ГУ МЧС по Свердловской области.
Утром 28 ноября в помещении центра загорелась бумага. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели огонь на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 20 детей.
В тушении пожара было задействовано 15 спасателей и четыре спецмашины. Пострадавших нет.
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