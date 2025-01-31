Пожар в Ростове-на-Дону унес жизни матери и ее четырехлетнего ребенка

Женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в результате пожара в частном доме. Трагедия произошла на улице Леваневского в Ростове-на-Дону, сообщили сайту rostovgazeta.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, мать и сын уже спали, когда их жилье охватил огонь. Экстренные службы вызвали соседи, после того, как почувствовали запах гари и увидели столб пламени.

К прибытию пожарных дом полыхал на площади 120 квадратных метров. Женщину и мальчика спасти не удалось, они погибли от отравления дымом. В тушении возгорания принимали участие 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.