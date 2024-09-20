Пожар в пятиэтажном доме произошел в Сочи

Утром в пятницу, 20 сентября, в пятиэтажном доме Адлерского района Сочи загорелась квартира. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, обнаружили возгорание на площади 15 квадратных метров. В тушении участвовали девять спасателей и две единицы техники. Сообщается, что огонь успел охватить не только жилое помещение, но и пристройку со стороны двора.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Военно-спортивные соревнования пройдут в поселке Быково 22 сентября
Песков ответил на предложение Матвиенко по запрету чайлдфри
Ученые в Подольске вывели телят по уникальной технологии пересадки эмбрионов
Подмосковные самбисты победили на всероссийских соревнованиях
Урожай свеклы в Подмосковье превысил 15 тонн с начала сбора
Сотрудники СК приняли участие в научно-практической конференции в Туле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте