Пожар в пятиэтажном доме произошел в Сочи

Утром в пятницу, 20 сентября, в пятиэтажном доме Адлерского района Сочи загорелась квартира. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, обнаружили возгорание на площади 15 квадратных метров. В тушении участвовали девять спасателей и две единицы техники. Сообщается, что огонь успел охватить не только жилое помещение, но и пристройку со стороны двора.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.