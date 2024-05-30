Пожар в петербургском кафе тушили 12 спасателей

В кафе в Красносельском районе накануне горело кафе. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь распространился на площади одного квадратного метра. Прибывшие на место 12 спасателей на трех спецмашинах смогли потушить пожар. Погибших и пострадавших нет.

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