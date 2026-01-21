Пожар в многоэтажном доме произошел на улице Зверева в Надыме

В Надыме произошел пожар в многоэтажном доме на улице Зверева, 41. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Сообщение о возгорании на десятом этаже поступило в пожарно-спасательную часть в 14:25.

«В 14 часов 25 минут в пожарно-спасательную часть Надыма поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Зверева, 4», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Пожарные ликвидировали открытое возгорание на площади 12 квадратных метров. Двое жильцов пострадали и были госпитализированы. Специалисты МЧС устанавливают причину пожара и оценивают ущерб.