Пожар, в котором сгорело 5 грузовиков, произошел ночью в Ленобласти
Ночной пожар, в котором сгорели сразу пять грузовых автомобилей, произошел в деревне Кузнецы в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на региональное МВД.
Среди сгоревших машин полицейские обнаружили два Volvo и два Shacman, а также один КамАЗ. Все они принадлежали 53-летнему местному жителю.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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