Пожар в гараже в Ленинградской области унес жизнь человека

В Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб человек. Одноэтажный гараж размером четыре на пять метров, покрытый железом, был полностью уничтожен огнем. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили «Мойке78» в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Личность погибшего не раскрывается. О пострадавших информации нет. Причины возгорания пока неизвестны. На кадрах с места происшествия видно, что гараж полностью выгорел.

Утром того же дня произошел еще один пожар со смертельным исходом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В квартирном пожаре на Бухарестской улице погиб человек, двое пострадали. Из жилого дома были эвакуированы 20 человек. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на площади 50 квадратных метров. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).