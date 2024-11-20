Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в ХМАО

В поселке Белый Яр в ХМАО накануне загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления МЧС.
Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит квартира на первом этаже с переходом на второй этаж. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 22 человека личного состава МЧС и две единицы техники.
Пожарные спасли из горящего помещения двух человек.
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