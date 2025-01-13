Пожар в деревянном доме унес жизнь одного человека в ЯНАО

Деревянный жилой дом загорелся в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Происшествие случилось на Октябрьской улице в селе Белоярск. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей противопожарной службы региона.

По данным специалистов, в пожаре пострадали три человека, один из которых погиб, его обнаружили без признаков жизни. Спасатели ликвидировали открытый огонь менее чем за 15 минут. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в одной из трех квартир.

Сейчас сотрудники компетентных органов устанавливают точные причины и обстоятельства возгорания. При наличии оснований стражи порядка примут решение о возбуждении уголовного дела.