Пожар в четырехкомнатной квартире унес жизнь мужчины в Петербурге

Пожар, случившийся накануне в Невском районе Петербурга, унес жизнь мужчины. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на МЧС по городу.

Сообщается, что в утренние часы в доме № 47 на улице Коллонтай загорелась четырехкомнатная квартира. По данным специалистов, горела обстановка на площади девяти квадратных метров.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По факту случившегося проводится проверка.