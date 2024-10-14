Пожар в четырехкомнатной квартире унес жизнь мужчины в Петербурге
Пожар, случившийся накануне в Невском районе Петербурга, унес жизнь мужчины. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на МЧС по городу.
Сообщается, что в утренние часы в доме № 47 на улице Коллонтай загорелась четырехкомнатная квартира. По данным специалистов, горела обстановка на площади девяти квадратных метров.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По факту случившегося проводится проверка.
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