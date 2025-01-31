Пожар в частном доме в Башкирии унес жизнь 63-летнего инвалида
Мужчина погиб при пожаре в башкирском селе Татыр-Узяк. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по республике.
По информации ведомства, пламя охватило частный деревянный дом на площади 54 квадратных метра. При тушении возгорания спасатели обнаружили тело 63-летнего хозяина.
Мужчина имел инвалидность, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. Ввиду ограниченных возможностей потерпевший не сумел выбраться из полыхающего здания.
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