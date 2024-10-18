Пожар в частном доме унес жизнь мужчины в Нижнем Тагиле
Смертельный пожар произошел утром 18 октября в Нижнем Тагиле. Огонь охватил частный дом, в результате погиб хозяин жилища, сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС России по региону.
По информации спасателей, площадь возгорания составила 31 квадратный метр. Частично обрушились перекрытия постройки. Спустя 20 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Предварительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки. На месте работали восемь огнеборцев и три единицы техники.
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