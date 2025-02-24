Пожар в частном доме унес жизнь 84-летней жительницы Пензы

Пожилая женщина стала жертвой пожара на Западной поляне в Пензе. Об этом сообщает сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о возгорании деревянного дома на 2-м Объединенном проезде поступил в экстренные службы в четверг, 24 февраля, в 03:18. Огонь уничтожил постройку на площади 50 квадратных метров.
В результате погибла пожилая хозяйка дома и пострадал 62-летний мужчина. В тушении пожара принимали участие 17 спасателей и три единицы специальной техники. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электропроводки.
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