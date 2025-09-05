Пожар в частном доме под Тюменью унес жизнь человека
Смертельный пожар произошел в СНТ «Целинное» Тюменского округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь полностью охватил частный дом на Весенней улице. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.
На место направили 12 спасателей и четыре единицы техники. На пепелище строения специалисты обнаружили тело человека. Организована проверка.
