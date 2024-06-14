Пожар в бане произошел в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга накануне произошел пожар в бане. Диспетчер получил сообщение о возгорании около 11:08 14 июня, написал Piter.TV .

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на месте ЧП работали 11 спасателей и две спецмашины. Рубленая, крытая шифером баня успела полостью выгореть.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас правоохранители уточняют подробности случившегося.