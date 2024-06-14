Пожар в бане произошел в Красносельском районе Петербурга
В Красносельском районе Петербурга накануне произошел пожар в бане. Диспетчер получил сообщение о возгорании около 11:08 14 июня, написал Piter.TV.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на месте ЧП работали 11 спасателей и две спецмашины. Рубленая, крытая шифером баня успела полостью выгореть.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас правоохранители уточняют подробности случившегося.
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