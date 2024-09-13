Пожар в бане произошел в Красногвардейском районе Петербурга

В четверг вечером, 12 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелась баня. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Пожарным удалось справиться с огнем в течение 40 минут. На месте ЧП были задействованы 10 специалистов и две спецмашины.

О пострадавших не сообщается. Также не сказано о причинах случившегося.