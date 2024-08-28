Пожар уничтожил зерносушилку в Нижегородской области

Пожар охватил мобильный комплекс для сушки зерна в Воротынском округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы восемь спасателей. Пламя уничтожило оборудование в отсеке на площади шесть квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют причину появления огня.

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