Пожар уничтожил зерносушилку в Нижегородской области
Пожар охватил мобильный комплекс для сушки зерна в Воротынском округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы восемь спасателей. Пламя уничтожило оборудование в отсеке на площади шесть квадратных метров.
Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют причину появления огня.
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