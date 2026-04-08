Пожар уничтожил ресторан в Тобольском районе Тюменской области

Вечером 7 апреля в селе Абалак Тобольского района Тюменской области произошел крупный пожар. Возгорание случилось в трактире «Белая Сова» на улице Советская, и охватило площадь в 400 квадратных метров. Об этом написало URA.RU .

По сообщению пресс-службы регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 21:56. Пожар был локализован в 22:41, открытое горение ликвидировано в 00:02, полностью пожар потушен в 00:18.

К тушению привлекались 26 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 сотрудников и 6 единиц техники. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Причины выясняются.