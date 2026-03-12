Пожар уничтожил мебельный цех в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар, охвативший мебельный цех. Огонь затронул также гараж и склад, расположенные на улице Комплектовочной, написало URA.RU.
По сообщению группы окружного МЧС в социальной сети VK, по прибытии первых подразделений было установлено, что горят гараж и арочное строение на территории мебельного цеха.
Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте