Пожар уничтожил крышу и комнату частного дома в Мокшане

Частный дом загорелся в рабочем поселке Мокшан на улице Бутырки. Огонь повредил кровлю дома на площади 50 квадратных метров и уничтожил комнату площадью 15 квадратных метров. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В тушении пламени принимали участие шесть спасателей и три единицы спецтехники. Благодаря их оперативным действиям возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. В результате обошлось без пострадавших.