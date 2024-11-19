Пожар уничтожил ювелирную мастерскую в Ростове-на-Дону

Мощный пожар охватил ювелирную мастерскую, расположенную на первом этаже многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Туполева. Согласно информации ведомства, в помещении неожиданно вспыхнул удлинитель, вставленный в розетку. Впоследствии огонь перекинулся на кресло и компьютер.
Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники. Во время пожара оборудование мастерской было уничтожено, стены и пол обуглились.
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