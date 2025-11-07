Пожар уничтожил хозяйственные постройки в Можгинском районе Удмуртии

В ночь на 6 ноября в деревне Замостные Какси Можгинского района произошел крупный пожар. По данным МЧС, огонь полностью уничтожил хозяйственные постройки. Об этом написал сайт Izhlife .

Владельцы дома в это время находились у родственников в другом регионе. По предварительным данным, причиной возгорания стала перегрузка электропроводки.

«К сожалению, они не обесточили жилье. Как выяснилось, на веранде были включены в электрическую сеть три холодильника. Вероятнее всего, это и стало причиной пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — сообщил дознаватель МЧС России Рустам Морозов.

Соседи заметили пламя около 02:30 и сразу же вызвали пожарных. Однако из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и добровольцы, было задействовано 6 единиц техники.