Пожар уничтожил дом и гараж с автомобилем в Новом Уренгое

Частный дом загорелся в ночь на пятницу, 21 ноября, в Новом Уренгое. Сигнал о пожаре на улице Сосновой в дачно-строительном некоммерческом партнерстве «Дунай» поступил на пульт диспетчера в 2:27. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, пдразделения пожарных прибыли на место через пять минут после вызова. На тот момент дом горел на площади около 100 квадратных метров, а гараж — на площади 24 квадратных метра.

Хозяева успели эвакуироваться до прибытия спасателей. В результате ЧП дом поврежден полностью, находящееся в нем имущество уничтожено. Пострадали также гараж и автомобиль внутри. Причины пожара и размер ущерба определит дознаватель МЧС России.