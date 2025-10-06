Пожар уничтожил большой ангар в ХМАО

В Когалыме (ХМАО) произошел пожар в ангаре, охватывающем почти 700 квадратных метров. По информации МЧС Югры, возгорание случилось на проспекте Нефтяников в 04:53. Об этом написало Ura.ru .

«Сегодня в 04:53 в Когалыме произошло возгорание ангара на проспекте Нефтяников. Через восемь минут на место прибыли подразделения МЧС России», — сообщило ведомство.

Для тушения пожара привлекли 32 человека и девять единиц техники. В течение часа удалось локализовать возгорание, а к шести утра ликвидировать открытое горение. В результате пожара никто не пострадал.