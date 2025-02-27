Пожар унес жизнь трехлетнего мальчика в Нижегородской области
Ребенок стал жертвой пожара в многоэтажном доме села Горбатовка Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные МЧС России.
Согласно информации ведомства, спасателям удалось вывести из полыхающего помещения женщину с трехлетним сыном. Из здания также эвакуировали 13 жильцов.
Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка.
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