Пожар унес жизнь трехлетнего мальчика в Нижегородской области

Ребенок стал жертвой пожара в многоэтажном доме села Горбатовка Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные МЧС России.

Согласно информации ведомства, спасателям удалось вывести из полыхающего помещения женщину с трехлетним сыном. Из здания также эвакуировали 13 жильцов.

Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка.

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