Пожар унес жизнь двух человек в Курганской области

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Курганской области. Происшествие случилось на территории села Чаши Каргапольского района. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета России.

По предварительной информации, возгорание могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем. Специалисты уже установили личность одного из погибших. Им оказался хозяин сгоревшего жилья 1954 года рождения. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.