Пожар унес жизнь двух человек в Курганской области

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Курганской области. Происшествие случилось на территории села Чаши Каргапольского района. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета России.
По предварительной информации, возгорание могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем. Специалисты уже установили личность одного из погибших. Им оказался хозяин сгоревшего жилья 1954 года рождения. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.
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