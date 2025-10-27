Пожар унес жизнь человека в Невском районе Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме 9, корпус 2, в 1-м Рабфаковском переулке поступило 27 октября в 10:43. Об этом написал «Петербургский дневник».
Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что в двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 11 квадратных метров.
«В 11:15 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина», — сообщили в спасательном ведомстве.
В тушении огня принимали участие три единицы техники и 15 спасателей.
