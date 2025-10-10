Пожар произошел в здании Нижегородского государственного педуниверситета

В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина на Автозаводе зафиксировано незначительное возгорание. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание оборудования в учебной аудитории. Огонь распространился на площадь примерно один квадратный метр и был оперативно погашен силами преподавателей и учащихся еще до приезда экстренных служб.

Благодаря слаженным действиям персонала и обучающихся, удалось избежать жертв и пострадавших. Всего из здания было организованно эвакуировано 355 студентов и 95 сотрудников университета.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.