Пожар произошел в торговом центре Петрозаводска

Накануне днем торговый центр ЦУМ на проспекте Ленина подвергся небольшому пожару. Инцидент начался около 10:30 утра в одном из помещений второго этажа. Об этом написал сайт karelinform.ru .

Сообщается, что возгорание началось в магазине, расположенном там же. Огонь успел повредить лишь небольшую площадь — всего около двух квадратных метров, затронув преимущественно осветительное оборудование и имущество магазина.

По сведениям регионального управления МЧС, посетители торгового комплекса совместно с персоналом смогли оперативно локализовать огонь до прибытия профессиональных служб спасения. Несмотря на успешные действия очевидцев, на место происшествия прибыли пять сотрудников пожарной охраны. К счастью, никто не пострадал, и ущерб оказался минимальным. Сейчас компетентные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего пожара.