Пожар произошел в производственном здании Ижевска

Утром 16 декабря произошло возгорание в одном из цехов производственного здания на улице Орджоникидзе в Ижевске. По предварительной информации от пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщил Izhlife.
Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 50 человек, пострадавших нет. Через полчаса после получения сигнала удалось ликвидировать открытое горение.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
