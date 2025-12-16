Пожар произошел в производственном здании Ижевска

Утром 16 декабря произошло возгорание в одном из цехов производственного здания на улице Орджоникидзе в Ижевске. По предварительной информации от пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщил Izhlife.