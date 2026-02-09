Пожар произошел в офисном здании на Шкиперском протоке в Петербурге

Сегодня в 11:04 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: Василеостровский район, Шкиперский проток, дом 14. Огонь охватил офисное помещение площадью 40 квадратных метров, сообщили «МК в Питере» в пресс-службе МЧС России.

Очевидцы поделились кадрами пожара в социальных сетях.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации возгорания привлечено пять единиц техники и 23 сотрудника МЧС.

В 13:30 пожар был локализован, работа начала проводиться по дополнительному номеру 1БИС. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.