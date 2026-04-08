Пожар произошел в квартире на Будапештской улице в Петербурге

Утром 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире на Будапештской улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Время поступления сигнала о возгорании — 7:41. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали.

Пожарные ликвидировали возгорание к 8:13. На месте работали три единицы техники и 15 спасателей.