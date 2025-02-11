Пожар произошел на паркинге ЖК «Алые паруса» в Москве

Источник 360.ru: произошел пожар в ЖК «Алые паруса» в Москве

Утром 11 января на парковке жилого комплекса «Алые Паруса» на на Авиационной улице на северо-западе Москвы произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, огонь распространился на площади двух квадратных метров в одном из помещений на парковке элитного комплекса. На место прибыли специалисты.

«Задымление в паркинге, запах гари, вызвали пожарных. Отсутствует основное электричество. Сигнализация не сработала», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

Пострадавших в результате ЧП не было, возгорание оперативно ликвидировали.

В начале месяца, 3 февраля, в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Погибли три человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.