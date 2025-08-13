Пожар площадью 950 «квадратов» охватил девятиэтажный дом в Майкопе

Мансарда девятиэтажного жилого дома загорелось вечером во вторник, 12 августа, в Майкопе. Пламя распространилось по крыше здания. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Республике Адыгея.
По данным ведомства, площадь возгорания составила около 950 квадратных метров. В ликвидации пожара принимают участие 78 спасателей и 30 единиц техники.
Кроме того, из подъезда эвакуировали 25 жильцов. Информация о наличии пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС отметили, что тушение огня осложняют конструктивные особенности здания, включая наличие деревянных перекрытий.
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Александрова умерла после ДТП с лосем
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте