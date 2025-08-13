Пожар площадью 950 «квадратов» охватил девятиэтажный дом в Майкопе

Мансарда девятиэтажного жилого дома загорелось вечером во вторник, 12 августа, в Майкопе. Пламя распространилось по крыше здания. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Республике Адыгея.

По данным ведомства, площадь возгорания составила около 950 квадратных метров. В ликвидации пожара принимают участие 78 спасателей и 30 единиц техники.

Кроме того, из подъезда эвакуировали 25 жильцов. Информация о наличии пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС отметили, что тушение огня осложняют конструктивные особенности здания, включая наличие деревянных перекрытий.