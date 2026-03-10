Пожар охватил здание поликлиники в ХМАО

В здании Сургутской районной поликлиники на улице Студенческой произошел пожар. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по ХМАО.

Согласно данным ведомства, огонь возник в комнате приема пищи. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение в одном из помещений на первом этаже. Пламя оперативно ликвидировали.

На площади 12 квадратных метров были повреждены мебель и личные вещи, закопчен подвесной потолок в коридоре, из-за высокой температуры лопнуло остекление окна. Медработники и посетители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет.