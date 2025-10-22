Пожар охватил здание напротив ТЦ «Славянский» в Салехарде

Пожар охватил чердак здания, расположенного напротив торгового центра «Славянский» в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по ЯНАО.

Происшествие случилось на улице Игарской. До прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из помещения. Пожарные быстро справились с огнем и не позволили ему перекинуться на другие строения.

Пламя успело распространиться на площади 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.