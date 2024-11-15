Пожар охватил салон ритуальных услуг в Металлургическом районе Челябинска

Салон ритуальных услуг в Металлургическом районе Челябинска оказался охвачен пламенем. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пожар вспыхнул на крыше строения. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать. Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.

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