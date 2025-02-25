Пожар охватил мини-пекарню в ЯНАО

Мини-цех по производству выпечки в Ноябрьске (ЯНАО) оказался охвачен огнем. Об этом сообщил « Ямал1 ».

Происшествие случилось на Магистральной улице. Прибывшие на место спасатели потушили полыхающее помещение пекарни за 45 минут, добавила Neva.Today.

В результате пожара повреждения получили отделочные материалы и фритюрница. Сумма ущерба и другие детали ЧП устанавливаются.