Пожар охватил мини-пекарню в ЯНАО
Мини-цех по производству выпечки в Ноябрьске (ЯНАО) оказался охвачен огнем. Об этом сообщил «Ямал1».
Происшествие случилось на Магистральной улице. Прибывшие на место спасатели потушили полыхающее помещение пекарни за 45 минут, добавила Neva.Today.
В результате пожара повреждения получили отделочные материалы и фритюрница. Сумма ущерба и другие детали ЧП устанавливаются.
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