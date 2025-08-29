Пожар охватил квартиру в деревянном доме в ЯНАО

В поселке Приозерном Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в деревянном двухэтажном доме. Обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на государственную противопожарную службу.
Согласно данным организации, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. В результате помещение оказалось закопчено. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и предотвратили распространение огня на другие квартиры. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте