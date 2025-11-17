Пожар охватил квартиру на Суздальском проспекте в Петербурге
В Калининском районе Петербурга произошло возгорание в многоквартирном доме. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на Суздальском проспекте. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 11 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Обошлось без пострадавших. В тушении пламени были задействованы три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.
