Пожар охватил квартиру на Суздальском проспекте в Петербурге

В Калининском районе Петербурга произошло возгорание в многоквартирном доме. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Суздальском проспекте. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 11 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Обошлось без пострадавших. В тушении пламени были задействованы три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

