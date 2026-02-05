Пожар охватил котельную в поселке Мичуринский Пензенской области
Пожар вспыхнул на территории котельной в поселке Мичуринский Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, пламя охватило помещение, пристроенное к производственному зданию. В результате полностью выгорела кровля на площади 100 квадратных метров.
В ликвидации возгорания были задействованы 18 спасателей и шесть единиц техники. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.
