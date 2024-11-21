Пожар охватил бокс с тремя грузовиками в Сургуте

Производственное помещение загорелось на Нефтеюганском шоссе в Сургуте. Внутри бокса находились три грузовых автомобиля и два прицепа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:20 по местному времени. Спустя шесть минут на место происшествия прибыли спасатели, к этому моменту 11 человек успели самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны.
Спустя час пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате никто не пострадал, технику также удалось спасти от пожара. Причины случившегося и степень ущерба устанавливают специалисты.
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