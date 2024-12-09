Пожар охватил 40 «квадратов» нежилого дома в Ижевске
Крупный пожар разгорелся на улице Базисной в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
Согласно данным ведомства, пламя охватило неэксплуатируемый двухквартирный дом. Вспыхнули пристрой, кровля и стена здания.
Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Организована проверка.
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76
Новый игровой комплекс установят в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске
Богородская спортсменка стала призером фестиваля настольного тенниса
Более 40 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за 2 дня
В самарском лицее «Престиж» старшеклассник снял штаны и запрыгнул на школьника
Студенты Сергиево-Посадского колледжа заняли 1 место в спартакиаде
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте