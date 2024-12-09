Пожар охватил 40 «квадратов» нежилого дома в Ижевске

Крупный пожар разгорелся на улице Базисной в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, пламя охватило неэксплуатируемый двухквартирный дом. Вспыхнули пристрой, кровля и стена здания.

Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Организована проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте