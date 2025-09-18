Пожар охватил 100 «квадратов» магазина в Калининском районе Петербурга

Крупный пожар вспыхнул в Калининском районе Северной столицы. Подробности сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил помещение магазина на улице Замшина. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.