Пожар охватил 100 «квадратов» магазина в Калининском районе Петербурга
Крупный пожар вспыхнул в Калининском районе Северной столицы. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, огонь охватил помещение магазина на улице Замшина. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.
В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.
