Пожар на Витебском проспекте в Петербурге унес жизнь человека

Во вторник, 24 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Возгорание случилось сразу в двух парадных одного из домов на Витебском проспекте, написала Neva.Today .

В пять часов утра диспетчерская спасательной службы получила сообщение о пожаре в доме №31 корпус 4. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что две квартиры выгорели на общей площади 80 квадратных метров. В двух других квартирах, расположенных в соседней парадной, произошло возгорание на площади 14 квадратных метров.

В 05:18 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Локализовать возгорание удалось к 06:34, после чего спасатели начали работать по номеру 1.

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. В результате пожара погиб один человек, еще одна женщина пострадала и была госпитализирована. К ликвидации возгорания привлекались 30 сотрудников спасательной службы и шесть единиц техники.