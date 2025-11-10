Пожар на улице Огарева в Пензе унес жизнь 36-летней женщины

В Пензе ночью 9 ноября произошел серьезный пожар на улице Огарева. Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном доме поступило в 23:51. Об этом написала «Пенза-пресс» .

На тушение пожара выехали 11 спецмашин и 35 человек личного состава МЧС РФ и Пензенского пожарно-спасательного центра. Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавшему 40-летнему мужчине удалось спастись, в то время как 36-летняя женщина погибла.

В МЧС сообщили, что в доме выгорели чердак, второй этаж и частично первый. Общая площадь пожара составила 520 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.