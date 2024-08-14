Пожар на территории «Красного треугольника» в Петербурге потушили

Утром в среду, 14 августа, на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала в Петербурге произошел пожар. По данным МЧС, горело строение площадью 150 квадратных метров, написала Neva.Today .

Пламя удалось потушить спустя полтора часа. На месте ЧП были задействованы 12 спасателей и три единицы техники.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.