Пожар на птицефабрике под Курском локализовали

Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализовали на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России, сообщило РИА «Новости» .

Пожар начался в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на данный момент известно об одном пострадавшем — это 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно доставят в областную клиническую больницу.

По словам Хинштейна, пожарные расчеты успешно справляются с огнем. Им удалось предотвратить возгорание большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно эвакуировать сотрудников предприятия из опасной зоны.

«Распространенная рядом Telegram-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ, пока подтверждения не находит», — уточнил Хинштейн.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В конце декабря ВСУ выпустили шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS по Рыльску. Повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом культуры, педагогический колледж и другие социальные объекты, а также частные дома. Все очаги пожаров после удара удалось потушить.