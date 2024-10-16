Пожар на площади почти 300 «квадратов» произошел в Удмуртии

В деревне Чемошур-Ува накануне произошел крупный пожар, который охватил почти 300 квадратных метров. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГУ МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил здание жилого дома, двух бань, гаража и хлева. Люди в пожаре не пострадали. Проводится проверка, по предварительной версии, причина возгорания была в неисправной проводке.