Пожар на дачном участке в ХМАО унес жизнь женщины

Женщина стала жертвой пожара на даче в СОТ «Энергетик» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Спасатели провели распиловку деревянных конструкций с помощью специального оборудования, чтобы пожарные могли добраться до очага возгорания.

«В ходе разбора конструкций и проливки обнаружена погибшая женщина», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в здании «Магнита» в Сургуте, где площадь горения составила около 250 квадратных метров. В результате произошло обрушение кровли. Причиной происшествия стал взрыв бытового газового баллона в соседней пекарне. Предварительно, пострадали четыре человека, их доставили в больницу.